Lupo. Lega: bene nuovi protocolli Ispra, ma battaglia in UE continua

(DIRE) Venezia, 20 Feb. – Forza Italia parla di “svolta”, la Lega dice che “la battaglia in Ue continua” e che di lavoro ne resta tanto da fare. Il tema sono le misure di contenimento del lupo. E lo spunto sono i nuovi protocolli di Ispra che definiscono per il 2025 i parametri sulla cui base le Regioni potranno chiedere abbattimenti in deroga. Una svolta appunto per gli azzurri. Più cauto il Carroccio. Che comunque riconosce che “la presentazione dei nuovi protocolli tecnici per il 2025 da parte di Ispra rappresenta un concreto passo avanti verso una gestione più efficace della fauna selvatica, pur consapevoli che non si tratta di una rivoluzione.

Grazie alla sollecitazione del ministero dell’Ambiente, finalmente si va nella direzione di procedure più snelle e chiare per le Regioni, alleggerendo una burocrazia che finora ha ostacolato interventi necessari”, dichiara Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega di Verona. E rivendica il lavoro a Bruxelles per portare il tema all’attenzione delle istituzioni comunitarie: “A gennaio ho scritto alla Commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, chiedendo interventi immediati per garantire una gestione responsabile della fauna selvatica”.

Spiega Borchia: “Se è vero che gli abbattimenti regolamentati già esistono, è altrettanto vero che le attuali normative Ue impongono precondizioni complesse, spesso scollegate dalle reali esigenze dei territori, mettendo in difficoltà agricoltori, allevatori e amministratori locali. L’Europa superi approcci ideologici e inizi ad ascoltare chi affronta quotidianamente le conseguenze di una gestione inefficace della fauna, agendo in fretta”. Insomma, la battaglia “è tutt’altro che conclusa”. Borchia quindi assicura che “l’impegno della Lega continua, in Italia e in Europa” per trovare “un equilibrio tra tutela ambientale e salvaguardia delle attività economiche e della sicurezza delle persone”. I protocolli Ispra in questo senso “sono un passo avanti, ma c’è ancora molto da fare per garantire alle Regioni strumenti efficaci e realmente utilizzabili”, avverte l’eurodeputato del Carroccio. (Mac/ Dire) 10:08 20-02-25