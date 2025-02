Ministro della Difesa di Israele: 2″Hamas ha rapito, Hamas ha ucciso, Hamas sarà distrutto”

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas, che coinvolge anche Libano, Siria e Iran, ha raggiunto il 503º giorno. Tre autobus vuoti sono esplosi nel sobborgo di Bat Yam, a Tel Aviv, e la polizia sta indagando su un possibile attacco terroristico.

Fortunatamente, non ci sarebbero vittime. Israele ha ricevuto i primi quattro corpi senza vita consegnati da Hamas dall’inizio del conflitto, come parte dell’accordo sulla tregua: i piccoli gemelli Bibas, diventati simboli nazionali di questo calvario, la loro madre, e l’86enne Oded Lifshitz, catturato in un kibbutz vicino al confine.

Il movimento islamista, che ha mostrato le bare degli ostaggi deceduti, ha dichiarato di essere disposto a consegnare tutti gli altri in una sola volta, a patto che il cessate il fuoco venga consolidato. Il ministro della Difesa israeliano, Katz, ha dichiarato: “Hamas ha rapito, Hamas ha ucciso, Hamas sarà distrutto. Ci vendicheremo dei nostri nemici e garantiremo il nostro futuro”.

Bart Zag