Premio per tesi su terzo settore, lo lancia il Forum

(DIRE) Bologna, 20 Feb. – Premiare i migliori lavori accademici di approfondimento e ricerca sul Terzo settore è lo scopo di “Terzo” il premio tesi dedicato a Claudia Fiaschi voluto dal Forum terzo settore. Il bando mette infatti a disposizione in totale 4.000 euro per le migliori tesi di laurea magistrale e dottorato sul valore e l’impatto del Terzo settore. Il tutto onorando la memoria di Claudia Fiaschi: cooperatrice sociale, ex portavoce del Forum Terzo Settore e personalità nel mondo del Terzo settore, scomparsa prematuramente lo scorso anno. Su www.forumterzosettore.it si triva il bando di “Terzo-Premio Claudia Fiaschi”, che mette a disposizione 1.500 euro e 2.500 euro rispettivamente per la miglior tesi di laurea magistrale e la miglior tesi di dottorato di ricerca discusse nel corso del 2024, sul valore e l’impatto del Terzo settore.

Le tematiche a cui si presterà maggiore attenzione, anche in ragione dell’impegno profuso nel corso della sua vita da Claudia Fiaschi, saranno, tra le altre: soluzioni di welfare di comunità; innovazione nei servizi educativi e nel contrasto alla povertà educativa; parità di genere e leadership femminile nello scenario dell’economia sociale; finanza e sostenibilità per l’ecosistema del Terzo settore; comunicazione sociale; impiego dell’intelligenza artificiale per il bene comune. Le domande saranno valutate da un Comitato scientifico composto da Luca Gori, Stefano Granata, Vanessa Pallucchi, Elisabetta Soglio, Paolo Venturi e Stefano Zamagni. Il bando resterà aperto fino al 17 marzo e gli esisti saranno resi noti a partire dal 12 maggio sul sito del Forum Terzo Settore e su Corriere Buone Notizie. (Red/ Dire) 03:10 20-02-25