Lazio, presidenti consulte salute mentale: è emergenza, chiesto incontro a Rocca

(DIRE) Roma, 20 Feb. – “Il problema della Salute Mentale nel Lazio, che sta diventando una vera emergenza pubblica. I presidenti delle Consulte Dipartimentali per la Salute Mentale della Regione Lazio (Asl Rm1, Asl Rm2, Asl Rm3, Asl Rm4, Asl Rm5, Asl Rm6, Asl Rieti, Asl Viterbo, Asl Frosinone, Asl Latina) e della Consulta Cittadina per la Salute Mentale di Roma Capitale hanno deciso di creare un coordinamento per affrontare congiuntamente le problematiche riscontrate nel settore della salute mentale nel Lazio e discutere un piano d’azione con la Regione, al fine di risolvere le criticità emerse”.

E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento dei presidenti delle 10 Consulte Dipartimentali per la Salute Mentale della Regione Lazio e della Consulta Cittadina per la Salute Mentale di Roma Capitale. “Lo scorso 13 dicembre abbiamo scritto a Francesco Rocca, in qualità di presidente della Giunta con delega alla Sanità, per richiedere un incontro urgente”, hanno fatto sapere i presidenti ribadendo “la necessità di avviare un dialogo costruttivo con la Regione per garantire un futuro migliore ai cittadini e assicurare servizi all’altezza delle necessità del territorio”.

Con Rocca i presidenti delle Consulte vogliono “discutere un piano d’azione concreto basato su: destinazione del 5% del fondo sanitario regionale alla salute mentale, come stabilito dalla Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale (2001) e ribadito dalla Corte Costituzionale; potenziamento della Rete dei Dipartimenti di Salute Mentale (Dsmdp) attraverso un Piano Straordinario di Assunzioni; uniformità organizzativa dei Dsmdp sul territorio regionale per garantire una presa in carico omogenea dei pazienti; modifica della legge regionale 3 luglio 2006, numero 6, per includere come membri effettivi con diritto di voto i Presidenti delle Consulte Dipartimentali nella Consulta regionale; revisione della normativa regionale sulle emergenze di salute mentale e implementazione di protocolli per interventi domiciliari; integrazione del Piano Regionale Salute Mentale 2022-2024 con un focus su interventi territoriali e progetti terapeutici personalizzati”.

La salute mentale nel Lazio “negli ultimi anni ha subìto trasformazioni inadeguate, segnate da continui cambiamenti organizzativi e significativi tagli alle risorse economiche- continuano i presidenti delle consulte dipartimentali- Questa situazione ha generato una drammatica diminuzione del personale medico dedicato, compromettendo gravemente la qualità delle cure e determinando insufficienze assistenziali sempre più evidenti. I servizi per la Salute Mentale, invece di essere potenziati, hanno subito un rallentamento nella presa in carico dei pazienti.

La discontinuità terapeutica è stata aggravata dai pensionamenti e dai trasferimenti del personale, rendendo difficile la realizzazione di progetti di riabilitazione e prevenzione. Tale scenario ha portato a un preoccupante aumento dei processi di re-istituzionalizzazione, in netto contrasto con le normative regionali che promuovono un approccio centrato sulla persona”. In alcune Asl “la mancanza di figure professionali fondamentali è drammatica: psichiatri, neuropsichiatri infantili e psicologi risultano ridotti fino al 50% rispetto al fabbisogno, mentre anche infermieri ed educatori professionali sono gravemente sottodimensionati- proseguono- Di conseguenza, i servizi si concentrano principalmente su trattamenti farmacologici a lungo termine e ricoveri, trascurando la prevenzione e l’inclusione sociale”.

Le conseguenze di questa crisi “si ripercuotono in modo significativo sia sui giovani che a causa della pandemia hanno visto ulteriormente amplificato il loro disagio, sia per gli utenti adulti che hanno difficoltà a mantenere i canali di cura e, quindi destinati, al barbonismo domestico o a ricoveri impropri nelle resudenze sanitarie assistite rendendo urgente un intervento strutturale- aggiungono- Le famiglie, spesso lasciate sole, si trovano a dover gestire situazioni di grande difficoltà senza un supporto adeguato”. Quindi l’appello dei presidenti delle consulte alla Regione: “La salute mentale deve essere una priorità per la Regione Lazio. Riteniamo essenziale avviare un dialogo costruttivo per garantire un futuro migliore ai cittadini e assicurare servizi all’altezza delle necessità del territorio. In attesa di una risposta dalle istituzioni regionali, restiamo disponibili per un confronto e ribadiamo la nostra determinazione a collaborare per il miglioramento dei servizi di Salute Mentale”. (Com/Mtr/ Dire) 08:57 20-02-25