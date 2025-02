Ancora una notte tranquilla al Gemelli per il Papa

Anche la notte appena trascorsa pare sia stata tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli da Venerdì scorso per una polmonite bilaterale. Questa mattina il Pontefice ha fatto colazione e si è alzato dal letto, già da ieri sera le condizioni cliniche erano in lieve miglioramento.

In una intervista al Corsera, il cardinale biblista Ravasi, avrebbe anche prospettato l’ipotesi di una “dimissione” del Santo Padre qualora egli stesso non ritenesse di poter portare avanti la sua “missione” terrena. “Sarà lui a decidere, com’è ovvio” (..) “Valuterà da sé, in coscienza. Fermo restando che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l’Anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento”, queste le esatte parole dell’alto prelato vaticano riportate da RAI televideo.

Un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Francesco è atteso oggi nel tardo pomeriggio. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace