Colombia, Cucuta. Coprifuoco per attentati contro la polizia

A seguito di una serie di attacchi con esplosivi contro diverse stazioni di polizia nella città di confine con il Venezuela, Cucuta, il sindaco della città Jorge Acevedo ha annunciato un coprifuoco di 48 ore. Gli attentati sono stati attribuiti al gruppo guerrigliero Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) che agisce in quelle zone della Colombia.

Le misure sono state adottate dal consiglio di sicurezza, in risposta all’ondata di violenza nella zona di Catatumbo. Il sindaco ha invitato gli abitanti alla calma, sottolineando che le autorità sono al lavoro per garantire la sicurezza.

La decisione del coprifuoco è stata presa per consentire alle forze dell’ordine di svolgere le indagini necessarie e per prevenire ulteriori atti di violenza. La situazione a Cucuta rimane tesa, ma le autorità stanno facendo del loro meglio per riportare la normalità nella regione colombiana.

