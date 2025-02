FdI “condanna” scelta De Pascale sui punti nascita chiusi

(DIRE) Bologna, 21 Feb. – Fratelli d’Italia “condanna con fermezza” la decisione del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale di non riaprire i punti nascita, “giustificandola con la presunta mancanza di condizioni di sicurezza”. Questa, secondo Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, “è l’ennesima prova dell’incapacità della sinistra di garantire servizi essenziali ai cittadini, scaricando le proprie responsabilità su ragioni tecniche che mascherano una chiara scelta politica”.

La sanità in Emilia-Romagna, secondo Arletti, “è oggi vittima di una gestione fallimentare targata Partito Democratico. La chiusura dei punti nascita, che costringerà le madri a percorrere decine di chilometri per partorire, è una decisione inaccettabile, che penalizza i territori e le famiglie, colpendo in particolare le aree più periferiche e già provate dalla carenza di servizi”. Fdi registra su questo la divisione dei dem a Modena. “A rendere ancora più grave questa situazione è la spaccatura interna al Pd, partito che governa la Regione.

Il PD di Mirandola critica il Pd di Modena. Quest’ultimo è a favore della decisione della Regione riguardante la chiusura dei punti nascita. Questa frattura evidenzia la confusione e l’incapacità del partito di prendere decisioni coerenti su un tema così delicato”, afferma Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia. (Bil/ Dire) 11:58 21-02-25