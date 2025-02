Firenze: Potenti (Lega), ancora un neonato morso da cane, servono regole più moderne

“Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto a Firenze, dove un neonato è stato ricoverato in codice rosso a causa del morso di un cane. Non possiamo che essere preoccupati e vicini alla famiglia e, allo stesso tempo, ribadire la necessità di stabilire regole efficaci per evitare queste tragedie.

Parliamo infatti della seconda in pochi giorni. Così come prevede un nostro DDL, presentato dal collega Edoardo Ziello, è urgente rendere obbligatorio il conseguimento di un patentino per coloro che decidano di possedere cani con determinate caratteristiche, prevedendo anche la promozione, attraverso i Comuni e le Asl, di iniziative volte all’educazione cinofila”.

Così Manfredi Potenti, Responsabile nazionale del Dipartimento Tutela per il Benessere degli Animali della Lega. “L’obbligo normativo di un patentino sarà una garanzia precauzionale e di semplice conseguimento, indispensabile per garantire la sicurezza pubblica, il benessere degli animali e la consapevolezza delle responsabilità connesse al possesso di determinati esemplari”, conclude il senatore.

