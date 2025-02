Italbasket al PalaCalafiore, Milia (FI): “Grazie alla nazionale, l’Amministrazione ritorna a fare la manutenzione dopo anni di abbandono”

“Il ritorno della nazionale al PalaCalafiore è certamente una bella notizia, ma non possiamo non rilevare l’ipocrisia di un’Amministrazione che celebra un evento sportivo internazionale consapevole di aver lasciato il PalaCalafiore in stato di abbandono per anni, il risultato di una gestione che non ha investito nel patrimonio sportivo cittadino in modo continuativo”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, che aggiunge “Per anni le società sportive reggine, a partire dalla Viola Basket, sono state costrette a lottare per chiedere attenzione rispetto alle criticità della struttura, ma le loro richieste sono state spesso ignorate: l’Amministrazione Falcomatà ha approfittato di questo evento per un’autocelebrazione che non ha ragion d’essere. La verità è che la città, negli ultimi anni, ha subito un isolamento sportivo che ha reso difficile la libera espressione delle realtà sportive locali”.

“Il nostro impegno deve andare oltre l’inaugurazione di eventi isolati – conclude Milia – è necessario un piano di intervento mirato sugli impianti, di tutela delle società sportive e di attenzione costante al settore. Una visione più strategica che non si limiti a rispondere agli eventi di breve termine, ma che sia in grado di costruire una vera e propria cultura sportiva per la città”.

comunicato stampa