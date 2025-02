La Città Metropolitana di Reggio Calabria presente al Salone Internazionale del libro di Torino

Appuntamento dal 15 al 19 maggio 2025. Saranno attive 5 postazioni per editori e/o associazioni culturali. Pubblicato l’Avviso di interesse sull’Albo Pretorio, scadenza il 7 marzo 2025

La Città metropolitana di Reggio Calabria sarà nuovamente presente al Salone internazionale del Libro di Torino, previsto dal 15 al 19 maggio 2025. Palazzo Alvaro, sul proprio Albo pretorio ha pubblicato un avviso per verificare l’interesse a partecipare a 5 case editrici e/o associazioni culturali operanti anche nell’ambito editoriale. La scadenza dell’avviso è fissata al 7 marzo 2025. L’evento fieristico del Salone del Libro di Torino, rappresenta una straordinaria opportunità in termini di dimensione, visibilità e presenza di pubblico per valorizzare la produzione editoriale e l’intera filiera del libro, oltre a promuovere gli autori calabresi e favorire nel contempo la crescita in ambito culturale e l’amore per la lettura soprattutto da parte delle giovani generazioni.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso il settore Cultura, coordinato dal consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio, provvederà ad allestire 5 postazioni in cui i soggetti selezionati avranno a disposizione uno spazio allestito, espositivo e di vendita, all’interno dello Stand istituzionale. Le postazioni saranno assegnate prioritariamente alle case editrici fino alla concorrenza del numero delle postazioni pari a 5 e nel caso di istanze inferiori a 5 si procederà con l’assegnazione delle postazioni residue alle Associazioni culturali.

La domanda di partecipazione da redigersi sull’apposita modulistica allegata all’Avviso, corredata dalla dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dovrà pervenire entro il 7 marzo 2025 esclusivamente a mezzo PEC della casa editrice/associazione culturale, al seguente indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it “Il Salone del Libro di Torino – ha detto il consigliere metropolitano Quartuccio – rappresenta uno dei principali eventi su cui la Città metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, punta per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale del nostro territorio.

Questo appuntamento è sempre momento di grande confronto e stimolo per tutti noi, in un contesto internazionale all’interno del quale i nostri scrittori, case editrici e associazioni culturali, possono esprimere il meglio delle produzioni letterarie. Il tutto – conclude Quartuccio – fa parte di una programmazione avviata dal sindaco Falcomatà, finalizzata ad una nuova narrazione del territorio reggino e che ci accompagna sempre di più nell’avvincente sfida per l’assegnazione del titolo di ‘Capitale della Cultura 2027’”.

comunicato stampa