Maida (Cz). Razzia nei negozi del centro commerciale

Comando Provinciale di Catanzaro – Maida (Cz), 21/02/2025 12:40

Avevano sicuramente deciso di passare una domenica diversa, e così a bordo della propria autovettura, due cittadini georgiani ma residenti a Reggio Calabria, sono giunti al Centro commerciale “Due Mari” di località Comuni Condomini di Maida.

Da quel momento è iniziata una vera e propria spola tra la vettura parcheggiata e le numerose attività commerciali presenti nella galleria commerciale. Movimenti furtivi che hanno messo in allarme personale dei negozi che hanno prontamente chiamato il numero unico di emergenza 112 segnalando che erano state rinvenute delle placchette antitaccheggio tagliate a terra tra gli scaffali. In pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Girifalco.

I soggetti sono stati immediatamente fermati e identificati, dimostrando sin da subito insofferenza e nervosismo alle operazioni. Hanno ancora addosso la refurtiva appena fraudolentemente asportata dagli scaffali del punto vendita a insegna “Conad”. I militari a questo punto approfondiscono e con l’aiuto di altri colleghi prontamente giunti sul posto controllano anche l’autovettura in uso ai cittadini georgiani, scoprendo una grande quantità di prodotti razziati da numerosi negozi del Centro Commerciale.

Il bottino è costituito da una grande quantità di profumi, abbigliamento sportivo, pelletteria, occhiali da sole, piccoli elettrodomestici e generi alimentari per un totale di circa 4000 euro. Rinvenuto anche materiale da scasso quali pinze e tenaglie. Acquisite quindi le formali denunce dei commercianti i due sono stati dichiarati in stato di arresto in flagranza di reato dai Carabinieri. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

comunicato stampa – fonte https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/razzia-nei-negozi-del-centro-commerciale