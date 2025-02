Messina, 2 arresti in flagranza. Sorpresi, in distinte occasioni, a “ripulire” distributori automatici di vivande

Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto nei giorni scorsi all’arresto di un 23enne e di un 32enne, sorpresi, in due distinti episodi, nella flagranza del reato di furto aggravato.

Gli autori avevano preso di mira i distributori automatici di vivande dislocati in zone differenti della città, provvedendo a “ripulirli” dell’incasso.

Risale al 14 Febbraio scorso l’arresto del 23enne, sorpreso da poliziotti delle Volanti mentre armeggiava nei pressi dei distributori automatici ubicati al capolinea del tram in zona Annunziata. L’uomo, pluripregiudicato per reati specifici, ha tentato di allontanarsi ma è stato subito raggiunto e sottoposto a controllo. Aveva addosso quanto sottratto poco prima dal distributore appena forzato.

Analogamente, il 17 febbraio scorso, gli agenti delle Volanti hanno arrestato in flagranza un 32enne per il medesimo reato, questa volta commesso ai danni di un distributore di proprietà di un esercizio commerciale della zona sud della città.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che i due episodi non sarebbero stati isolati e che entrambi i soggetti avrebbero ripetutamente e sistematicamente “ripulito” diversi distributori automatici in città.

Dopo la convalida degli arresti, all’esito dei rispettivi riti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 23enne il divieto di dimora nella provincia di Messina e per il 32enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati. (foto di repertorio)

