ODV Nautica San Gregorio: aiuto importante per prevenzione e sicurezza a Reggio Calabria e provincia

Con sede in via Nazionale 87h S. Gregorio (RC), la ODV Nautica San Gregorio è nata con l’obiettivo di promuovere e coinvolgere tutte le persone interessate in attività di prevenzione e sicurezza. Dal 2009, ha istituito numerosi gruppi di volontariato specializzati, formati secondo le leggi vigenti, tra cui il Gruppo di Protezione Civile Regionale, Gruppo Ausiliari del Traffico e Viabilità, Gruppo Safety & Security, Gruppo Ispettori Ambientali, Gruppo Ecozoofili, Gruppo Antincendio Boschivo (AIB), Gruppo Salvataggio in Mare e Laghi e il Gruppo Ludico-Sportivo, che organizza eventi come gare di pesca e nuoto in mare.

Collaborando con le forze dell’ordine, la ODV Nautica San Gregorio offre supporto e indicazioni alla cittadinanza durante grandi eventi e calamità naturali.

L’organizzazione si distingue per le sue attività di soccorso in mare e antincendio boschivo, svolgendo una preziosa funzione di controllo e presidio del territorio e del mare.

In convenzione con l’Azienda Calabria Verde e la Protezione Civile Regionale da molti anni, la ODV Nautica San Gregorio opera in tutta la Regione Calabria con 30 volontari formati.

Il gruppo Antincendio Boschivo è composto da 27 volontari, di cui 11 donne, che, durante la campagna antincendio, sono attivi nella prevenzione e spegnimento degli incendi. La loro passione e professionalità emergono soprattutto nelle operazioni di soccorso agli animali, garantendone la sicurezza e fornendo cure immediate.

Durante l’emergenza idrica che affligge il sud Italia da diverse estati, la ODV Nautica San Gregorio ha messo a disposizione i suoi 43 volontari e tre mezzi PIK-UP equipaggiati con Modulo AIB per percorrere numerosi chilometri ogni giorno e garantire l’acqua ad uso domestico nelle abitazioni e frazioni rurali della provincia Reggina, salvaguardando piccoli allevamenti di bestiame.

Federica Romeo