Piano Mattei. Bergamini (FI): ribadisce ruolo Italia nel Mediterraneo

(DIRE) Roma, 21 Feb. – “Ospitando l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo a Roma, l’Italia sta dicendo moltissimo del suo ruolo in quest’area, come già fa attraverso il Piano Mattei”. Ne è convinta la deputata di Forza Italia e vice presidente del Gruppo Ppe all’Assemblea del Consiglio d’Europa, Deborah Bergamini. Intervistata dall’agenzia Dire a margine della XIX Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam), che si conclude oggi al Senato, la deputata riferisce: “Anche in questa sede, il Piano Mattei dell’Italia è stato salutato come un piano strategico vero, concreto, pragmatico e di grande visione”, che punta a “rafforzare i rapporti con paesi come Tunisia, Egitto, Marocco e tante altre nazioni che giocheranno un ruolo importante nell’area del Mediterraneo e del mondo”.

L’impegno è a “favorire percorsi che allargano le libertà individuali, nel rispetto delle regole”. Più nel dettaglio, Bergamini pensa a “libertà d’impresa, istruzione, accesso ai diritti fondamentali”. Solo così “cresce tutto, dall’economia alla qualità della vita. Il Piano Mattei cerca di portare innovazione, formazione e investimenti, mettendo però da parte ogni forma di paternalismo”. Nell’area mediterranea il ruolo dell’Italia si rafforza ulteriormente, “grazie all’elezione di Giulio Centemero alla guida dell’organismo. Ciò significa che per i prossimi due anni- evidenzia la deputata Fi- il nostro Paese guiderà questa Assemblea che rappresenta 31 Paesi. È un successo importantissimo, frutto del lungo lavoro fatto in Parlamento”.

Secondo Bergamini “il Marocco, lasciando la presidenza all’Italia, simbolizza le due sponde del Mediterraneo che si incontrano, si danno il cambio e lavorano assieme. In un momento in cui la conflittualità geopolitica e geoeconomica aumentano e siamo tutti al lavoro per cercare di porre fine a due conflitti devastanti ai confini dell’Europa, il Mediterraneo torna ad essere più strategico che mai”. Nel ricco panel di attori presenti alla XIX edizione del Pam, in corso a Roma, figura anche la Sonelgaz, il gruppo statale algerino per la fornitura di gas naturale. Con l’Algeria l’Italia sta dialogando anche per la costruzione del SouthH2 Corridor, un progetto infrastrutturale destinato al trasporto di idrogeno dall’Algeria alla Germania attraverso Italia e Austria.

C’è spazio, chiediamo, anche per i temi legati alla decarbonizzazione in questa due giorni di incontri? “Con il governo e il ministro competente, Pichetto Fratin, abbiamo ripetuto più volte l’impegno sulla decarbonizzazione e l’investimento che vorremmo fare sul nucleare verde, quello buono”, risponde la deputata, che aggiunge: “Questa è una sfida che riguarda tutti i paesi ma richiede tempo e per questo credo che nel frattempo sia importante stringere rapporti a livello bilaterale coi Paesi vicini: l’Algeria è uno dei nostri somministratori di energia”. Ma i temi che ci legano ai Paesi africani della sponda sud non si esauriscono a questo: “C’è anche la questione delle immigrazioni illegali”, conclude. (Alf/Dire) 12:27 21-02-25