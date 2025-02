R.D. Congo. Washington sanziona un Ministro del Ruanda

(DIRE) Roma, 21 Feb. – Il governo degli Stati Uniti ha adottato un pacchetto di sanzioni da applicare contro il ministro ruandese per l’Integrazione regionale, James Kabarebe. La decisione, nelle intenzioni di Washington, è stata assunta per colpire uno dei presunti responsabili della guerra che sta interessando l’area nord orientale del Paese. Il Ruanda è infatti accusato di sostenere la milizia Movimento del 23 Marzo (M23), oltre che di tenere pià di 4mila militari di stanza nel Paese, stando a report delle Nazioni Unite.

Gli Stati Uniti hanno deciso di adottare misure sanzionatorie anche contro il portavoce dei ribelli M23, Lawrence Kanyuka Kingston, sempre per le violenze commesse nel corso di questo conflitto, assieme a due società collegate a Kanyuka, con sede in Gran Bretagna e Francia. Nell’est del Congo sono operative circa un centinaio di gruppi armati che da anni ricorrono alla violenza per prendere il controllo delle risorse minerarie della regione, utili all’industria mondiale dell’hi-tech.

Centinaia di migliaia i morti tra le popolazioni locali. L’offensiva lanciata nelle ultime settimane dall’M23, a cui sta rispondendo l’esercito congolese, ha portato alla conquista di Goma, capoluogo del Nord Kivu, e negli ultimi giorni di Bukavu, capoluogo della provincia di Sud Kivu e seconda città dell’area. Migliaia di civili hanno perso la vita a causa degli scontri a cui, secondo i resoconti dei media e delle organizzazioni non governative presenti sul campo, fanno seguito anche stupri e saccheggi.

Ora i ribelli stanno proseguendo la loro avanzata verso sud. Violenti scontri si sono registrati inoltre a Bunia, a nord del Kivu, nella provincia di Ituri che confina con l’Uganda. Si tratterebbe, come riferiscono gli analisti, di un’altra città strategica per il Ruanda. Accanto all’esercito congolese sono scese in campo le forze ugandesi, ma la situazione resta ancora incerta. (Alf/Dire) 11:41 21-02-25