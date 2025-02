Venezia. Pubblico soccorso: salvato un uomo con intenti suicidiari

Comando Provinciale di Venezia – Venezia, 21/02/2025 09:00

Nella mattinata odierna, nel centro storico veneziano, un equipaggio del Nucleo Natanti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia unitamente a personale dei Vigili del Fuoco, hanno tratto in salvo un 41enne che aveva manifestato intenti suicidari.

Nella circostanza, i militari sono intervenuti presso un edificio che si affaccia sul Canal Grande su segnalazione della presenza di un uomo che, dopo essere uscito dalla finestra del suo appartamento ed aver raggiunto il tetto, aveva manifestato la volontà di lanciarsi nel vuoto.

I Carabinieri, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione ed aver constatato che l’uomo si stava sporgendo pericolosamente dal cornicione dello stabile, hanno dapprima instaurato un breve dialogo al fine di calmarlo e successivamente, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarlo e bloccarlo definitivamente, portandolo in casa attraverso la finestra ove è stato posto in sicurezza.

Il 41enne è stato quindi trasportato presso l’ospedale di Venezia, in stato di shock, non in pericolo di vita. L’intervento, conclusosi con il salvataggio dell’uomo, è stato valorizzato dallo spirito d’iniziativa e dal coraggio dei militari, che non hanno esitato a mettere in pericolo la propria incolumità per salvare la vita di un cittadino.