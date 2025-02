Berlino, arrestato siriano per attacco a turista spagnolo al Memoriale

11:20 – E’ stato fermato un siriano 19enne e richiedente asilo per l’attacco di ieri pomeriggio contro un turista spagnolo vicino al memoriale dell’olocausto a Berlino.

La notizia è quanto riporta il Bild confermata anche dalla Procura locale. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Mitte nei pressi dell’Ambasciata americana. Il 30enne spagnolo ferito al collo a Berlino dopo aver subito una delicata operazione non sarebbe più in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata. Il suo aggressore risulta provenire da un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia in cui vive.

Fabrizio Pace