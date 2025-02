Cosenza. Morto, Francesco figlio del Senatore Mario Occhiuto

E’ deceduto in ospedale Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco di Cosenza Mario e nipote dell’attuale Governatore della Calabria Roberto.

Il giovane era precipitato ieri intorno alle ore 20:00, dalla finestra all’ottavo piano di un palazzo, in casa pare ci fossero anche i genitori, le sue condizioni sin dai primi momenti sono sembrate molto molto gravi. La città si è stretta attorno alla famiglia Occhiuto.

Francesco, 30 anni, stava studiano per il dottorato di ricerca all’università di Parma. Il cordoglio unanime della politica calabrese e non solo, giunge in queste al senatore di Forza Italia per la tragedia che ha causato il grave lutto.

Fabrizio Pace