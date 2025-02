Dierre di misura sul Comiso: 73-71

Dierre: Railans 9, Trinca 2, Vukosavljievic 6, La Mastra 9, Alescio, Fazzari 1, Angius 16, Laganà 7, Ripepi 3, Barrile 20. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Comiso: Intini, Turner 6, Khalifa, D’Arrigo, Iurato 5, Salafia 10, Sindoni 17, Licata, Provenzani 19, Ballarò 9, Stanzione 5, Scifo. All. Del Vecchio

Arbitri: Greco e Fontanella

Due punti importanti per i reggini questa sera al PalaLumaka (il PalaCalafiore è occupato per la partita di qualificazione agli Europei dalla Nazionale Italiana) che hanno sconfitto un ostico Comiso, reduce anch’esso da un brutto periodo sceso sul parquet a Reggio Calabria con tutta l’intenzione di rifarsi. Una sfida di alta classifica della Serie C Unica con i reggini che sono orfani della vittoria già da qualche turno.

Un bel match tra due buone squadre che al momento non hanno un ottimo rendimento. Alla fine la spunteranno gli uomini del Presidente Filianoti che nei minuti finali avranno mantenuto il sangue freddo necessario per avere la meglio sugli ospiti in rimonta.

Nei primi quarti la partita sembra incanalarsi verso una inaspettata agevole vittoria per i reggini. Gli ospiti però, guidati da Provenzani (19pt) non crollano, nonostante siano scesi anche sotto di 14 lunghezze rimangono attaccati alla partita ed anzi a poco a poco rosicchiano punti e recuperano lo svantaggio arrivando punto a punto.

I giocatori di Cotroneo si affidano alle soluzioni offensive di Barrile (20pt) per le conclusioni offensive e nel finale mantengono la calma e la spuntano portando a casa due punti fondamentali per rimanere in alta classifica e recuperare il morale. Tra i locali, oltre al già citato Barrile, buona la prova di Angius e La Mastra, nel Comiso oltre Provenzani buona prestazione di Sindoni e Ballarò. Ad entrambe le formazioni mancavano uomini importanti.

Fabrizio Pace