Disco rosso per la Farmacia Pellicanò Reggio BIC: Cantù domina e vola in finale

Si ferma alle semifinali il cammino della Farmacia Pellicanò Reggio Bic nelle Final Four di Coppa Italia. La squadra calabrese cade sotto i colpi della Briantea84 Cantù, che domina la gara sin dalla palla a due e si impone con un netto 59-43, staccando così il pass per la finale.

Un match senza storia

La partita ha avuto ben poco da raccontare in termini di equilibrio. Cantù, campione d’Italia in carica, ha subito imposto il proprio ritmo, mettendo in difficoltà la Reggio Bic con un avvio a dir poco travolgente. I primi minuti vedono Carossino protagonista con due triple consecutive che costringono coach Antonio Cugliandro a chiamare timeout per riorganizzare i suoi.

Al rientro in campo, il brasiliano Clemente prova a scuotere i suoi, subendo fallo e realizzando anche il libero aggiuntivo, ma Cantù non molla la presa e continua a martellare dalla media distanza. La Farmacia Pellicanò fatica a trovare il canestro e subisce un nuovo break che porta la Briantea sul +10. Il timeout chiamato nuovamente da Cugliandro non sortisce gli effetti sperati e i reggini chiudono un primo quarto da dimenticare sotto di 19 punti (24-5), pagando le troppe palle perse e la scarsa precisione al tiro.

Cantù non si ferma, Reggio insegue

Il secondo quarto segue la falsariga del primo: Cantù continua a macinare gioco e punti, mentre la Reggio Bic non trova il modo di rientrare in partita. La difesa calabrese fatica a contenere la manovra offensiva dei lombardi, che allungano ulteriormente fino al +25 dell’intervallo lungo (42-17).

