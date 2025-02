La Viola si rialza: successo corsaro a Brindisi

Brindisi: Greco, Epifani 5, Montanile, Datoouwei 27, Stonkus 25, Calò 5, Taurisano, Di Ianni 11, Del Vecchio, Beltadze.

Viola: Idiaru 8, Ani 12, Paulinus 15, Simonetti 10, Boniciolli, Marinelli, Cessel 4, Donati 4, Dell’Anna 24, Bangu 3.

Arbitri signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia ed Aldo Procacci di Corato

I reggini si rialzano con grinta e la giusta mentalità. Dopo il passo falso all’esordio del Play-In Gold, la Viola reagisce da grande squadra con la vittoria su di un campo complicatissimo. Successo contro la Dinamo Brindisi per 75 a 80. La reazione che lo staff tecnico desiderava e la Vittoria di squadra dove spicca la super prestazione dell’ultimo arrivato Lorenzo Dell’Anna.

Parte forte Brindisi. 6 a 2 iniziale. Reggio impatta e sorpassa.(9-11). Il vantaggio cresce fino al più sei. Il primo quarto termina 11 a 17. La tripla di Stonkus riavvicina la Dinamo ed apre il secondo quarto. Reggio riesce a rimanere avanti. Molto bene Simonetti al rimbalzo e l’energia di Paulinus. Dall’altra parte Daniel Datouwei fa lo show. Un’altra tripla di Stonkus firma il pari(29-29) e proprio lui, realizzerà anche il canestro del vantaggio pugliese.

La Dinamo firma un maxi break di 31 a 18 prendendo in mano il match e concludendo sul più sette all’intervallo lungo. Nel terzo quarto, i ragazzi di coach Cadeo entrano in scena con un’altra mentalità. Dell’Anna è l’uomo della svolta. Rimonta, pareggio, e sorpasso a suon di triple. Brindisi è costretta ad adeguarsi con una difesa box and one sull’ultimo arrivato neroarancio, ma il resto del gruppo reagisce molto bene.

Il punto a punto conduce le squadre fino al 58 a 59 di fine terzo quarto. Nel quarto periodo la mentalità neroarancio è superiore: Ani realizza canestri pesantissimi. Paulinus lo segue a ruota. Brindisi con Datouwei in evidenza la impatta ancora. I canestri e l’energia di Simonetti e Paululinus, diventano a quel punto basilari. Termina 75 a 80.

comunicato stampa