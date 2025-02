Notorius su Lazio TV: la musica unisce le generazioni

Sabato 1° Marzo 2025 alle ore 18.00, torna l’appuntamento con Notorius, il format scritto, ideato e prodotto da Barbara Simona Gottardi dedicato all’arte in tutte le sue forme.

Giunto alla sua III Edizione, Notorius, torna con una nuova puntata dedicata all’incredibile potere unificante della musica. Giovani talenti emergenti si incontreranno sul palco per condividere la loro passione e dimostrare che la musica è un linguaggio universale che supera ogni barriera anagrafica.

Dal Rap alla musica classica passando per il Jazz ed il Pop: Arianne, Gon e Dev-Ice, Angelita e Alessandro Paolini e Fabrizio Letizi, si esibiranno in performance uniche e ci racconteranno, attraverso le loro composizioni, il loro mondo interiore e le loro ispirazioni. Un’occasione per scoprire come la musica possa essere un potente strumento di scambio culturale ed un vero e proprio ponte tra passato e presente attraverso il dialogo generazionale.

A condurre in studio la giornalista Erika Gottardi, che, insieme alla produttrice Barbara Simona Gottardi, farà gli onori di casa con gli ospiti della trasmissione: Alessandro Gatta – Giornalista, scrittore e critico musicale, Sara Lauricella – Producer per giovani artisti, Maria Berardi – Regista e sceneggiatrice e Luciano De Cesaris, cantautore e musicista.

I qualificati professionisti di settore, insieme ai giovani artisti dibatteranno sulle nuove esigenze di comunicazione musicale e sull’evoluzione della musica sia in termini di tecnica, che in termini di tematiche.

Non mancherà, infine, un importante momento dedicato al cinema per parlare del cortometraggio “Sotto lo stesso cielo”, con la sceneggiatura ed il montaggio di Barbara Simona Gottardi, la regia e produzione di Maria Berardi e Pietro Borzacca, per la 3B Production film e le musiche di Davide Paolini.

L’opera, premiata per sceneggiatura, regia e luci alla V edizione del Vesuvius film festival, è un breve docufilm che vuole far riflettere e sulle drammatiche conseguenze della plastica sull’impatto ambientale e sarà la stessa Presidente del Festival, Giovanna D’Amodio, ad intervenire in collegamento durante la trasmissione a porre l’attenzione su queste attualissime tematiche e, più in generale, a raccontare il fondamentale ruolo del Vesuvius Film Festival nel sensibilizzare l’opinione pubblica su queste importanti argomentazioni di interesse collettivo.

Toccante ed emozionante l’intervento del cantautore Luciano De Cesaris che eseguirà il brano “Bella Roma”, una canzone in stile stornello romano, tratta dal suo ultimo album, un omaggio all’amico Marcello De Angelis, recentemente scomparso in circostanze tragiche.

La III Edizione di Notorius, guidata dalla sapiente regia di Luciano e Giuseppe Morelli, si prospetta quindi come un vero e proprio viaggio intergenerazionale, capace di emozionare attraverso la musica. Gli abiti di Erika Gottardi e Barbara Simona Gottardi sono di Ar.Te. Couture di Armando Terribili.

