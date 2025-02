Agricoltura. Ferro: ZES unica Sud scolta per il Mezzogiorno

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “L’approvazione della ZES unica per l’agricoltura nel Sud Italia segna una svolta fondamentale per il rilancio del settore nel Mezzogiorno.

Il credito d’imposta al 100% rappresenta un incentivo concreto per le imprese agricole e della pesca, che potranno investire in innovazione, sostenibilità e crescita. I 50 milioni di euro stanziati per il 2025, di cui 40 destinati all’agricoltura e 10 alla pesca, offriranno alle aziende gli strumenti necessari per modernizzare i processi ed essere più competitive sul mercato.

Ancora una volta, il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida dimostrano con i fatti la loro attenzione verso le regioni del Sud, sostenendo con misure efficaci il lavoro e lo sviluppo economico”. È quanto afferma l’on. Wanda Ferro (FdI), sottosegretario all’Interno. (Enu/ Dire) 11:09 23-02-25