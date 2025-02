Cosa chiedono gli italiani in cerca di casa? Lo svela una indagine

(DIRE) Roma, 23 feb. – Il trilocale in vendita è attualmente la tipologia di casa più richiesta dagli italiani in cerca di una sistemazione, con il bilocale in affitto subito a seguire. È quanto evidenziato dall’ultimo studio di Immobiliare.it Insights – proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia – secondo cui l’immobile con tre vani in vendita raccoglie il 21% delle ricerche complessive nel Bel Paese, mentre il bilocale in locazione è secondo con il 17%.

L’analisi ha anche indagato le 12 grandi città della nostra Penisola, e in 7 di queste il trilocale in vendita svetta tra le preferenze. A Bari tale tipologia interessa quasi un terzo della domanda totale (32%), e nessun altro grande centro della Penisola si avvicina a questa percentuale.

Al secondo posto c’è Roma, ma nella Capitale solo un quarto (24%) della richiesta è incentrata su immobili con tre locali da acquistare. Rimane appena sopra il 20% un altro grande centro del Sud Italia, ovvero Napoli, mentre si scende al 19% a Catania, al 18% a Venezia e a Genova, e al 17% a Palermo.

Nel capoluogo siciliano è altrettanto alto l’interesse per il quadrilocale in vendita, che raccoglie anch’esso il 17% delle ricerche totali.

DOVE SI PREDILIGE L’AFFITTO – Ci sono invece 4 città dove l’affitto prevale sull’acquisto. In particolare, è forte il richiamo del bilocale in locazione, che a Milano è la scelta del 28% di chi cerca casa. Tale tipologia di immobile è la più selezionata anche a Verona (26%), Torino (25%) e Bologna (20%). Anche a Firenze si preferisce affittare piuttosto che acquistare, ma nella città del David è il trilocale in locazione a battere, seppur di poco, il bilocale; il primo raccoglie infatti il 19% della domanda complessiva, mentre il secondo il 18%.

“Il 2024, specie negli ultimi mesi, ha visto un’accelerazione delle compravendite, favorita in particolare da un progressivo abbassamento dei tassi di interesse- afferma Antonio Intini, Chief Business Development Officer di Immobiliare.it- Ciò è vero soprattutto nei centri del Sud Italia, in cui i prezzi di vendita, seppur in crescita, rimangono comunque abbordabili.

In altre grandi città, invece, come a Milano e Firenze, i costi da sostenere per acquistare casa rimangono difficilmente affrontabili per molti, soprattutto giovani lavoratori, ed è per questo che attualmente si punta principalmente sulla locazione, che inoltre garantisce una flessibilità maggiore in caso di necessità”.

IL CONFRONTO CON IL 2019 – Rispetto al periodo pre-pandemico, considerando il dato generale Italia, il trilocale in vendita ha guadagnato un punto percentuale (dal 20% al 21% delle ricerche complessive), mentre il bilocale in affitto ha perso 2 pp (dal 19% al 17%).

Anche nel 2019 queste due tipologie occupavano rispettivamente la prima e la seconda posizione. Guardando invece alle singole città, si nota come in 5 casi su 12 le preferenze degli utenti siano mutate. A Milano e a Bologna si è passati dalla vendita all’affitto: nella città del Duomo, nel 2019 il bilocale in vendita era il più gettonato con il 25% della domanda totale, mentre nel capoluogo emiliano-romagnolo il 18% di chi cercava casa puntava sul trilocale in vendita.

Al contrario, in altre due grandi città si è verificato il processo inverso, con il passaggio dall'affitto all'acquisto. Si tratta di Genova, dove nel 2019 si riscontrava una predilezione per il bilocale in affitto (19%), e di Venezia, dove invece era il trilocale in affitto l'immobile maggiormente ambito, con il 18% delle ricerche complessive. Anche Firenze, infine, ha sperimentato un cambiamento nelle preferenze degli utenti in cerca di casa negli ultimi 6 anni: infatti, pur essendo sempre l'affitto la soluzione più ricercata, nel 2019 il bilocale, con il 19% della domanda, era più richiesto rispetto al trilocale.