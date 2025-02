I Concerti di Antonio Vivaldi per Oboe al Teatro Odeon il 2 Marzo

Anteprima della nuova uscita discografica in esclusiva per la rivista specializzata “Amadeus” per l’Orchestra del Teatro Cilea: Concerto Domenica 2 Marzo ore 18.30 al Teatro Odeon di Reggio Calabria.

Un concerto atteso dai musicisti e dagli amanti della musica del veneziano Antonio Vivaldi, tra i compositori più apprezzati ed ascoltati soprattutto dai giovani nonostante siano passati oltre 300 anni dalla nascita delle sue composizioni più celebri: “Le Quattro Stagioni”.

Solista eccezionale all’oboe: Fabien Thouand, primo oboe dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma, tra i principali oboi solisti a livello mondiale. L’orchestra del Teatro Cilea sarà diretta dal suo direttore principale il M° Alessandro Tirotta e proporrà alcuni dei numerosi concerti per oboe, tra cui anche qualche rarità da poter ascoltare, i numeri RV 446, RV 449, RV 450, RV 451, RV 452, RV 457, RV 460, RV 463.

I concerti assieme a quelli già registrati ed editi lo scorso anno, con soddisfazione di podio per la rivista Amadeus (il precedente disco è stato tra i 3 più venduti nel 2024), completerà l’integrale dei concerti per Oboe di Vivaldi incisi da un unico solista e accompagnati dalla stessa orchestra e direttore. Un’operazione culturale e divulgativa molto ambiziosa per l’Orchestra del Teatro Cilea, e grande soddisfazione per il suo Presidente il M° Pasquale Faucitano, per gli apprezzamenti arrivati a livello nazionale per l’ottima produzione di altissima qualità.

Il concerto rientra nella 20° Stagione Concertistica dell’Orchestra del Teatro Cilea, unica Stagione di Concerti di Musica Classica della città di Reggio Calabria, sostenuta dal Ministero della Cultura e realizzata anche in collaborazione col Conservatorio di Musica Francesco Cilea. Biglietti disponibili presso botteghino Teatro Odeon, o prenotazioni al numero di riferimento, appuntamento da non perdere per un concerto unico nel suo genere!

