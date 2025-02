Panama. Affonda barca di migranti un morto

Un’imbarcazione che trasportava 19 migranti provenienti presumibilmente dal Venezuela e dalla Colombia è stata tratta in salvo dalle autorità panamensi. A bordo vi erano anche due scafisti. Il natante era stato precedentemente respinto dagli Stati Uniti e quindi si dirigeva verso la Colombia.

Durante la traversata ed il successivo naufragio una bambina venezuelana è deceduta mentre le altre 20 persone a bordo sono state invece tratte in salvo dal Senafront di Panama, il Servizio nazionale di frontiera del piccolo stato Centroamericano.

Quanto accaduto mette in evidenza la linea dura scelta dall’amministrazione degli Stati Uniti nei confronti dell’immigrazione illegale. Panama è in questo periodo ancor più attenzionato dagli americani per gli interessi a stelle e strisce sul canale artificiale, infrastruttura che permette al traffico navale internazionale di passare con una rotta agevolata da un’oceano all’altro.

Fabrizio Pace