Torre del Greco: aggredisce la madre e le estorce del denaro

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, danneggiamento ed estorsione un 59enne napoletano con precedenti di polizia. In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato diversi ambienti messi a soqquadro ed un soggetto, in evidente stato di agitazione, che stava minacciando sua madre.

Il predetto, anche dinanzi agli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva finché non è stato bloccato; inoltre, gli agenti hanno accertato che l’uomo, come già avvenuto in altre occasioni, aveva maltrattato la mamma al fine di estorcerle del denaro. Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Napoli/articolo/257167bb17266086d626259086