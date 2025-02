Ambiente. Paganella: Città sia luogo da vivere non solo di consumo

(DIRE) Roma, 24 feb. – “Il secondo Rapporto ‘One Health’ sulla salute delle città e dei territori è uno strumento che dà spunti di riflessione preziosi. Leggendolo mi è venuto in mente quel geniaccio visionario di Giorgio Gaber, che nel suo brano ‘Come è bella la città’, già più di 50 anni fa, ci metteva in guardia dalle insidie di concepire la città solo come luogo di consumo. È necessario, invece, concepire la città come un ‘luogo da vivere’, più sicura e più vivibile per tutti”.

Così il senatore della Lega, Andrea Paganella, segretario di Presidenza del Senato, intervenendo oggi alla presentazione del secondo Rapporto One Health ‘La salute della città e dei territori’, realizzato dal Campus Bio-Medico in collaborazione con l’Istituto Piepoli. (Cds/ Dire) 18:05 24-02-25 (foto da repertorio)