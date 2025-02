Benevento. Truffe on line: 8 persone denunciate

Comando Provinciale di Benevento – Benevento, 24/02/2025 16:36

E’ sempre alta l’attenzione dei Carabinieri per prevenire e contrastare le truffe subite dai cittadini, in particolare per quelle “on-line”. Spinti dalla possibilità di risparmiare e di reperire facilmente quanto desiderato ci rivolgiamo al “WEB”, a volte in maniera troppo superficiale, fidandoci di finti venditori che intascano il denaro ricevuto con bonifici o ricariche di carte elettroniche, per poi diventare immediatamente irreperibili. Grazie alle denunce sporte ed alle relative meticolose indagini svolte, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno deferito all’autorità Giudiziaria otto persone, autrici a vario titolo delle truffe commesse negli ultimi mesi a danno dei cittadini della Valle Telesina.

In particolare: militari della Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino (BN) hanno denunciato un 27enne della zona, il quale, carpendo le generalità della sua vittima è riuscito ad ottenere un credito a nome di quest’ultimo di quasi 1.500,00 Euro con cui ha acquistato un telefono cellulare; militari della Stazione Carabinieri di Amorosi (BN) hanno denunciato un 27enne rumeno che era riuscito a farsi accreditare una caparra di € 2.500,00 per l’acquisto di un’autovettura, senza mai formalizzare la vendita; militari della Stazione Carabinieri di Cusano Mutri (BN) hanno denunciato due uomini della provincia di Cosenza che, approfittando della passione per le autovetture d’epoca della vittima, fingevano di vendergli accessori e pezzi di ricambio per la somma di € 620,00, rendendosi poi irreperibili; infine militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme (BN) hanno individuato e denunciato un’intera banda composta da tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Roma, specializzata nel promuovere falsamente appartamenti in affitto nella Capitale, per uno dei quali erano riusciti ad ottenere il versamento di € 1.800,00 quale cauzione, senza avere la reale disponibilità dell’immobile.

I Carabinieri rinnovano sempre il loro appello a diffidare dall’acquisto di beni e servizi proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi o da venditori sconosciuti ed invitano i cittadini a rivolgersi con fiducia alla propria Stazione Carabinieri sia per dirimere qualsiasi dubbio prima di eseguire i pagamenti ed evitare così di rimanere vittima dei truffatori, sia per sporgere denuncia, in caso che purtroppo la truffa sia stata consumata. Le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.