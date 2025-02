Egitto. Report: Belgio fornisce armi usate per repressione

(DIRE) Roma, 24 Feb. – Il Belgio ha formalmente sospeso le esportazioni di armi all’Egitto nel 2013, nonostante questo produce e vende armi che polizia ed esercito del Paese nordafricano hanno impiegato per reprimere manifestazioni di protesta tra il 2013 e il 2023.

Lo sostiene il rapporto ‘Licenza di abuso: la produzione di armi belga in Egitto alimenta la proliferazione e le violazioni’, diffuso oggi dall’organizzazione EgyptWide for Human Rights, che ha lavorato alla sua stesura in collaborazione con il Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (Cnapd). Lo studio fa luce sugli impatti negativi sui diritti umani della produzione su licenza di armi belghe in Egitto, “basandosi – scrive l’organismo – sulle prove che i modelli di armi progettati in Belgio (tra cui il fucile Fn Fal e la mitragliatrice Fn Mag) sono stati costantemente protagonisti di episodi di repressione interna e violazioni dei diritti umani in Egitto” nel decennio in questione.

All’Agenzia Dire Alice Franchini spiega: “Nel documentare violazioni dei diritti umani in Egitto (in particolare repressione interna e violazioni del diritto umanitario nell’ambito del conflitto nella regione del Sinai) ci siamo imbattuti in una grande quantità di armi piccole e leggere di produzione belga, in particolare dalla Vallonia, dove si concentra il comparto industriale del Paese.

Il fatto che non sembrassero particolarmente vecchie ci ha spinto a chiederci come fossero arrivate nelle mani delle forze armate e dei gruppi armati egiziani, dato che il Belgio ha formalmente sospeso le esportazioni di armi all’Egitto nel 2013. Abbiamo così iniziato a raccogliere informazioni sui partenariati industriali tra i produttori d’arma della Vallonia e l’Egitto, che negli ultimi anni si sono moltiplicati, portando a una vasta produzione di armamenti di modello belga nel Paese arabo”. (foto da repertorio)