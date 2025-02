Energia. CNA: contro caro-bollette serve intervento a favore piccole imprese

(DIRE) Roma, 24 Feb. – “Il decreto contro il caro bollette al quale sta lavorando il Governo dovrà prevedere un robusto intervento a favore della platea delle piccole imprese, che sono le più penalizzate dai consistenti rialzi delle bollette”. È quanto afferma Cna alla vigilia del Consiglio dei ministri che potrebbe affrontare il tema del caro energia. Le piccole imprese, sottolinea la Confederazione, “pagano l’energia il 40% in più della media europea, con punte del +60% e del +50% rispetto ai concorrenti di Spagna e Francia.

Un differenziale non più sostenibile che compromette la competitività delle pmi, sulle quali grava gran parte degli oneri generali di sistema. Un complesso di misure parafiscali che drena miliardi alle pmi per finanziare, tra l’altro, strumenti di sostegno diretti destinati alle grandi imprese energivore, da cui le piccole imprese restano tuttavia escluse”. Cna, pertanto, “chiede risposte strutturali per abbassare il prezzo dell’energia per le piccole imprese”. (Com/Mgn/ Dire) 17:15 24-02-25