Energia. Regione FVG: fino 2030 1,8 mld di investimenti e 13mila occupati

(DIRE) Trieste, 24 feb. – “Circa 800 milioni di risorse pubbliche, quasi un miliardo di euro di interventi dei privati e una crescita occupazionale di quasi 13mila addetti. Un programma trasversale a tutti i settori della nostra società e dell’ambiente.

Vengono attuati i principi dello sviluppo sostenibile, che per primi abbiamo aggiunto alla nostra declaratoria, spinti dalla consapevolezza che solo politiche ambientali che contemplino lo sviluppo economico e sociale possano essere realmente efficaci”.

Sono i numeri e le intenzioni del Piano energetico regionale, strumento strategico che guiderà il Friuli Venezia Giulia verso la transizione energetica sostenibile fino al 2030, spiega in una nota l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, che oggi ha presentato a Udine il documento.

“Oltre alla riduzione dei consumi e alla produzione di energie da fonti rinnovabili – spiega Scoccimarro -, il Piano punta ad attenzionare la situazione energetica del territorio montano, a formare e garantire nuova occupazione ‘sostenibile’, a ridurre il fenomeno della povertà energetica e a fornire supporto al territorio durante l’impegnativo processo di transizione cui la Regione è già avviata”.

Entro il 2030, aggiunge, “ci poniamo anche l’obiettivo di ridurre drasticamente l’uso dei combustibili fossili, incrementando il più possibile la quota di energia da fonti rinnovabili. Guardiamo poi al 2045, anticipando così il target europeo fissato al 2050, come momento per raggiungere l’autonomia energetica e una totale decarbonizzazione, come per altro previsto dalla legge regionale FVGreen”, conclude. (Mil/ Dire) 19:48 24-02-25