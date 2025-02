FIP Calabria, Surace: “Reggio torna a ricoprire il ruolo che merita”

Straordinaria festa di sport e partecipazione al PalaCalafiore rinnovato e gremito in ogni ordine di posto per Italia-Ungheria

Un PalaCalafiore dal look rinnovato e pronto agli eventi di gala ha ospitato un evento storico per la città di Reggio Calabria, con la Nazionale italiana che ha affrontato l’Ungheria nell’ultima partita delle qualificazioni per EuroBasket 2025.

Nonostante l’ininfluente sconfitta con un punteggio di 67-71, gli azzurri erano già qualificati, l’atmosfera di festa e la straordinaria partecipazione di pubblico hanno reso l’incontro un grande successo per la città, che dopo 20 anni ha ospitato nuovamente un match degli azzurri, e per l’intero movimento cestistico calabrese.

Il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza record di oltre 7.000 spettatori e il conseguente sold-out del PalaCalafiore. “Anche se il risultato non è stato quello sperato, il vero trionfo è stato la partecipazione straordinaria del pubblico. Reggio Calabria ha risposto con un entusiasmo incredibile, dimostrando ancora una volta l’amore che la nostra città ha per il basket e per gli Azzurri. È stato un onore ospitare un evento così importante, e siamo felici di vedere come Reggio e la Calabria abbiano tutte le carte in regola per tornare ad essere un punto di riferimento per il basket italiano”.

Il match ha comunque regalato spettacolo e emozioni fino all’ultimo minuto, nonostante l’Italia non sia riuscita a mantenere il vantaggio acquisito nel terzo quarto.

“La Calabria si è confermata una terra di basket – ha detto ancora Surace – con una comunità che ha dimostrato grande passione per lo sport e per la nostra Nazionale. È stato un sogno che si è realizzato dopo 21 anni di attesa, e vogliamo continuare a costruire su questa energia per far crescere sempre di più il movimento cestistico regionale. Eventi di questo genere inoltre rappresentano una grande vetrina per la nostra terra e possono dare linfa importante allo sviluppo e al progresso del nostro territorio”. Il presidente ha poi ringraziato tutte le istituzioni locali, in particolare il sindaco Giuseppe Falcomatà, e il presidente nazionale della Fip Giovanni Petrucci per il sostegno e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

“Siamo orgogliosi di aver accolto gli Azzurri a Reggio Calabria e vogliamo che eventi come questi diventino una tradizione per la nostra città e per la Calabria intera”, ha concluso Surace che con la Fip Calabria è già al lavoro per il prossimo evento di caratura nazionale, previsto per maggio, che vedrà protagonisti i più giovani. “Ospiteremo le finali nazionali Nba School Cup con 16 scuole provenienti da tutta Italia”.

comunicato stampa FIP Calabria