Fisco. Salvini: accordo in Lega e governo su rottamazione

(DIRE) Roma, 24 Feb. – “Domani, non tra sei mesi, comincerà l’iter in commissione della proposta voluta dalla Lega, c’è il pieno accordo della Lega, di Giorgetti e penso di tutto il governo per andare a cancellare queste cartelle, senza sanzioni e interessi, paghi in dieci anni, lo Stato incassa e questi milioni di italiani tornano liberi”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini al Tg3. (Vid/ Dire) 20:01 24-02-25