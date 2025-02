Fragagnano (Ta): rifiuti interrati, Operazione EKO

Nelle province di Bari, Taranto, Trani/Barletta, Brindisi, Caserta, Napoli, Avellino, Cosenza, Matera, Campobasso, Viterbo e Potenza, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli avevano dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di nr. 9 soggetti.

Nel corso della giornata di ieri, 20 febbraio 2025, nel prosieguo dei riscontri investigativi, i miliari del reparto speciale dell’Arma, su decreto di ispezione della Procura della Repubblica – DDA – presso il Tribunale di Lecce, hanno rinvenuto un terreno agricolo in agro di Fragagnano (TA), in uso ad alcuni dei soggetti colpiti dalla misura cautelare personale eseguita all’inizio del corrente mese di febbraio, utilizzata per l’illecito smaltimento di rifiuti.