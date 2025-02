Germania: vince le elezioni la CDU, seconda l’AFD. Cancelliere sarà Merz

In Germania vince ancora la CDU (CDU-CSU) confermando quelle che erano le previsioni e le sensazioni di molti analisti politici. A caratterizzare questa tornata elettorale tedesca l’altissima affluenza alle urne pari all’84% degli aventi diritto, una cifra record per il Paese.

Le preferenze sono state così distribuite: Unione CDU-CSU 28,6%, AFD 20,8%, SPD crolla 16,4%. Friederich Merz, leader della coalizione vincente, dovrebbe diventare il nuovo cancelliere, l’ultradestra dell’AFD non farà parte del governo in Germania nonostante l’ottima affermazione elettorale (+10%) per il veto iniziale degli altri partiti.

Anche se questa volta i suoi esponenti di vertice fanno sapere di volerci essere: “Siamo pronti a governare, le nostre mani sono tese”, questa la loro dichiarazione. Il loro auspicio per rientrare dall’isolamento politico in Germania.

La Sinistra tedesca, ed il Cancelliere uscente Olaf Scholz, in vece ammette la netta sconfitta subita alle urne. Per quel che riguarda i partiti “minori”: flessione non preoccupante per i Verdi, che scendono all’11,6%, e piccole soddisfazioni per la sinistra di Die Linke che cresce al 8,8%. Soglia di sbarramento del 5% non raggiunta per la BSW (4,97%) e per FDP (4,3%) che non entrano nel Bundestag.

Fabrizio Pace