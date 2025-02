Il Ministro Crosetto ha firmato accordo di cooperazione nel settore della Difesa con Emirati Arabi Uniti

Nel corso della visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha firmato un Accordo di cooperazione nel settore della Difesa.

Il Ministro Crosetto ha dichiarato: “Questa firma rappresenta un passo concreto per intensificare la nostra collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti, Paese a cui siamo legati non solo da una fortissima amicizia ma anche da una comune visione ed impegno condiviso per la stabilità e la sicurezza globale. Anche nel settore della Difesa è fondamentale collaborare e far crescere insieme le nostre Forze Armate, oltre a instaurare una partnership strategica per l’industria italiana di settore”.

Questo accordo consolida il ruolo degli Emirati come partner chiave dell’Italia nella regione del Golfo. L’intesa tra Italia ed Emirati Arabi Uniti prevede infatti un’ampia collaborazione non solo in ambito militare, ma anche a livello industriale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi nel settore della difesa e della sicurezza.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/ministro-crosetto-ha-firmato-accordo-di-cooperazione-nel-settore-della-difesa-con-emirati-arabi-uniti/65674.html