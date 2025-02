Presentato il Carnevale Reggino 2025. Arte, lirica e show per tutte le età in un tripudio di colori e musica

Parate interattive musicali, arte contemporanea, lirica, dj set, live show e, immancabilmente, tanti momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. C’è tutto questo e molto altro nel programma del Carnevale Reggino 2025 presentato oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Giorgio nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà”. Il ricco cartellone di eventi, promosso dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, va dal 27 febbraio al 3 marzo e punta a coinvolgere tutta la comunità in un tripudio di colori e musica.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha spiegato che si è voluto preparare per tempo anche questo appuntamento mettendo in campo un investimento complessivo di circa 150mila euro che, per quanto riguarda il Comune, è a valere sulle risorse europee destinate ad azioni immateriali che facciano rivivere i luoghi riqualificati e già oggetto di interventi di rigenerazione urbana. «Il valore e la bontà di questi investimenti – ha commentato il primo cittadino – li riscontriamo quotidianamente: è successo in estate, durante le festività natalizie e, da ultimo, anche ieri con il ritorno della Nazionale di basket in città per un evento andato ben al di là dell’aspetto squisitamente sportivo.

Questo è il senso dell’indirizzo politico dato dall’Amministrazione attraverso questi investimenti: la consapevolezza che esiste una straordinaria voglia di partecipazione, di aggregazione, di stare insieme, di ritrovarsi nei luoghi storici riqualificati e rendere davvero viva la nostra città. Non c’è solo l’indotto economico – ha concluso Falcomatà – ma un importante ritorno in termini di benessere sociale e di qualità della vita la cui positività non è misurabile con parametri economici».

Alla presenza del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, degli assessori comunali Marisa Lanucara e Paolo Malara, del consigliere comunale Francesco Barreca, il primo cittadino ha ringraziato il Settore Cultura del Comune (presenti la dirigente Loredana Pace e il funzionario Roberto Lico) nonché le varie realtà coinvolte nella programmazione e nella realizzazione degli eventi del Carnevale. A fargli eco i consiglieri delegati del Comune e della Città Metropolitana Giovanni Latella e Filippo Quartuccio.

Latella ha posto l’accento sul fatto che, oltre all’investimento del Comune, dietro questi eventi c’è un «encomiabile lavoro di cittadini e associazioni che si impegnano con grande passione per amore della città». Quartuccio, prima di illustrare nel dettaglio il cartellone, ha ribadito che le realtà che hanno contribuito all’organizzazione si sono confermate «una componente essenziale per dare impulso alla programmazione delle attività culturali». A chiudere la conferenza stampa sono stati gli interventi del direttore del Conservatorio “F. Cilea” Francesco Romano, insieme a Demetrio Mannino di Publidema, della coordinatrice del progetto “I walk the line” Rita Leuzzi e del dj producer Paul Cam.

