Ucraina. Brunetta: il 2025 sia l’anno della pace e della ricostruzione

La facciata del CNEL si illumina con i colori della bandiera ucraina

“Il mondo ha bisogno di pace, le giovani generazioni di speranze per il futuro. Nel terzo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, l’augurio della comunità internazionale e delle istituzioni italiane è che il 2025 sia l’anno in cui tacciono le armi e parte la ricostruzione di un paese martoriato”. Lo ha dichiarato il presidente del CNEL Renato Brunetta, in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa in Ucraina.

Oggi la facciata di Villa Lubin, sede del CNEL, si illumina con i colori della bandiera ucraina.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4884/UCRAINA-BRUNETTA-IL-2025-SIA-L%E2%80%99ANNO-DELLA-PACE-E-DELLA-RICOSTRUZIONE