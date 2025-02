Ucraina. ONU: 12 mln bisognosi di aiuto urgente, 6 mln rifugiati

(DIRE) Roma, 24 Feb. – Oltre 12 milioni di persone bisognose di “aiuto umanitario urgente”, tra le quali più di tre milioni e 600mila sfollati interni: questo il bilancio del conflitto in Ucraina diffuso dalle Nazioni Unite nel terzo anniversario dell’avvio dell'”operazione militare speciale”. Un’altra stima riguarda i rifugiati all’estero: sarebbero, al gennaio 2025, sei milioni e 800mila. I numeri sono stati diffusi in coincidenza con l’arrivo a Kiev dei presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, rispettivamente Ursula von der Leyen e Antonio Costa.

Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), l’organismo che ha diffuso le stime, “la situazione della sicurezza resta estremamente precaria, specialmente nell’est e nel sud del Paese, dove un aggravarsi della conflittualità tra il maggio e l’ottobre 2024 è risultato in ulteriori 160mila persone costrette a lasciare le proprie case situate nelle aree prossime al fronte”. Sui suoi profili social, Von der Leyen ha diffuso un video del suo arrivo in treno a Kiev insieme con Costa. “Oggi siamo a Kiev, perché Kiev è Europa” ha scritto la presidente in un messaggio che accompagna le immagini.

“In questa lotta per la sopravvivenza non è soltanto il destino dell’Ucraina a essere in gioco; in gioco c’è il destino dell’Europa”. L’offensiva militare russa del 24 febbraio 2022 è scattata dopo otto anni di violenze e tensioni politiche seguite al rovesciamento a Kiev del presidente Viktor Yanukovych. Nel 2021 Mosca aveva chiesto il rispetto di una serie di “garanzie di sicurezza” tra le quali lo stop alla prospettiva di un’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica. (Vig/Dire) 09:19 24-02-25