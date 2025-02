Bellucci: puntare su crescita o si distribuisce povertà

(DIRE) Roma, 25 Feb. – “Coesione e alleanze sono fondamentali per governare una nazione, è necessario dialogare con le categorie produttive, le parti sociali, gli investitori, perché per distribuire ricchezza bisogna crearla, altrimenti si distribuisce povertà”. Lo dice la vice ministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, aprendo l’Italian investment council 2025′. Per Bellucci “dobbiamo puntare su crescita e investimenti. Se vogliamo riconoscere a ogni persona di essere autonoma dobbiamo puntare sulla crescita economica, sulla possibilità dell’Italia di capitalizzare il capitale italiano.

Abbiamo destinato- rivendica- ingenti risorse per il lavoro delle donne e dei giovani, sulla donne siamo a una occupazionale record ma ancora troppe sono escluse, abbiamo esteso gli incentivi per gli asili nido e poi abbiamo lavorato per cambiare il paradigma delle politiche sociali da trasferimenti di risorse a investimenti con fondi straordinari. Ma il tema in Italia è anche come si spendono i soldi a tutti i livelli, il monitoraggio di come vengono spesi i soldi deve essere una realtà, come si fa in una azienda”. In conclusione “non abbiamo migliorato la qualità della vita per tutti ma siamo sulla strada giusta”. (Tar/ Dire) 10:19 25-02-25