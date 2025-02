Biodiversità. Cop16 a Roma, WWF: non partecipare errore tragico

(DIRE) Roma, 25 Feb. – Non partecipare ai negoziati della Cop16 sulla biodiversità che riprende oggi a Roma sarebbe “un tragico errore”: è la posizione del Worldwide Wildlife Fund (Wwf), che rivolge un appello particolare al governo del Paese ospitante, l’Italia. Le trattative erano cominciate nell’ottobre scorso a Calì, in Colombia, ma erano state interrotte senza che fosse trovata un’intesa. “Nella conferenza stampa della Convenzione sulla biodiversità, nonostante sia stata annunciata ai negoziati di Roma la presenza di quasi 30 tra ministri e viceministri dei Paesi aderenti alla Cop, più la commissaria all’Ambiente dell’Unione europea, non è stata citata la partecipazione di nessun ministro o sottosegretario italiano” ha denunciato l’organizzazione non governativa.

Il Wwf ha aggiunto: “Ci auguriamo di essere presto smentiti dal governo ma se confermata questa mancanza di attenzione nei confronti di un appuntamento internazionale cruciale per il futuro di tutti noi rappresenterebbe un tragico errore, soprattutto a danno delle generazioni più giovani che pagheranno un prezzo altissimo per la crisi di natura che, oltre a ridurre il numero di specie animali e vegetali, metterà a serio rischio l’accesso ad acqua pulita, aria pulita e cibo sano”. Ancora l’ong: “Ci auguriamo, quindi, che il governo partecipi ai negoziati per fermare l’emorragia di Natura che se non arginata produrrà un impatto devastante su tutti noi e su chi verrà dopo di noi”. Un appello a tutela della biodiversità è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal Wwf insieme con 39 organizzazioni italiane che operano nei settori della tutela ambientale, della cooperazione e della promozione sociale. (Vig/Dire) 09:31 25-02-25