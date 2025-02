Cooperazione Russia-USA sulle terre rare

La possibilità che USA e Russia collaborino aumenta sempre di più, per quanto riguarda le terre rare, perchè Mosca ne ha “un sacco” e gli Usa ne hanno bisogno. Afferma il portavoce del Cremlino. Ma i rapporti tra Usa-Russia sono incrinati, sarà lunga e tortuosa la strada per tornare a piena fiducia, ma se c’è volontà politica non mancano le opportunità. Ora pensiamo a risolvere la crisi in Ucraina. Per quanto riguarda le truppe Ue in Ucraina? “Nulla da aggiungere né commentare, valgono parole di Lavrov” (che lo definisce “inaccettabile”). Secondo Trump c’era l’ok di Putin. Bene la “posizione equilibrata” Usa all’Onu sull’Ucraina.

