Giornalismo. Proroga bando PRM Academy, la scuola di formazione del premio Roberto Morrione

(DIRE) Roma, 25 Feb. – L’Associazione Amici di Roberto Morrione, in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia, ha deciso di prorogare al 7 marzo 2025 i termini per la partecipazione al bando della seconda edizione della Prm Academy, la scuola di formazione residenziale intensiva gratuita dedicata al giornalismo investigativo, nata nell’ambito del Premio Roberto Morrione. Come il Premio Morrione, anche la Prm Academy è riservata agli under 30 e si svolgerà a Foggia dall’8 al 10 maggio 2025. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono solo 20, di cui almeno 5 riservati a candidati residenti in Puglia.

Le candidature devono essere inviate appunto entro il 7 marzo, seguendo le modalità indicate sul sito www.premiorobertomorrione.it. Durante i tre giorni di Academy, i partecipanti prenderanno parte a lezioni, laboratori, analisi e visione di inchieste, attività di gruppo e momenti di confronto. Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno coperti dall’organizzazione, mentre i partecipanti dovranno sostenere le spese di viaggio per raggiungere Foggia. Sarà indispensabile arrivare la sera precedente l’inizio degli incontri, quindi il 7 maggio, e ripartire il giorno successivo al termine delle lezioni, l’11 maggio.

I docenti di questa seconda edizione saranno: Laura Silvia Battaglia, professionista freelance e documentarista, Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai, Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, Francesco Cavalli, documentarista e segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Stefano Lamorgese di Report Rai 3 e vice presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Anna Berti Suman, ricercatrice senior e docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss di Roma, Gabriele Cruciata, giornalista d’inchiesta, Madi Ferrucci e Roberto Persia della redazione di Report Rai 3, Flavia Grossi, architetta ed ex finalista del Premio Morrione, Cristiana Mastronicola di Report Rai 3, Selena Frasson e Luigi Scarano e di Backstair, pool di inchiesta di Fanpage.it.

Le inchieste del Premio Morrione che diventeranno dei casi studi saranno: – ‘Buco Nero’ podcast d’inchiesta di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti sul Podcast d’inchiesta sul covo digitale dei suprematisti bianchi italiani. Ha vinto il Premio Morrione nel 2020; – ‘Doppia Ipocrisia’, video inchiesta di Madi Ferrucci, Roberto Persia e Flavia Grossi, sul commercio d’armi utilizzate per bombardare i civili in Yemen. Ha vinto il Premio Morrione nel 2018; – ‘Sentinelle’ inchiesta sperimentale di Anna Berti Suman sulle forme di resistenza civica che si oppongono all’estrazione di petrolio in Basilicata.

Inchiesta finalista del Premio Morrione nel 2021. PROMOTORI – L’Academy è promossa da associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità, Provincia di Foggia, Regione Puglia, Comune di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia, Puglia Culture, Università di Foggia – Dipartimento di economia Management e Territorio e Libera Foggia. (Ali/ Dire) 08:55 25-02-25