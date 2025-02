Bagno di folla per Anton Giulio Grande alla MFW 2025

Le sfilate di Anton Giulio Grande sono sempre un successo ma quest’ultima della Milano Fashion Week 2025 è stata un delle più belle che si sono viste alla kermesse internazionale della moda nella città della madonnina.

Al di là dell’aspetto prettamente professionale che non ha come sempre tradito le aspettative verso le creazioni del maestro è uno dei momenti del successo di Anton Giulio Grande che questa volta non può essere scisso dall’affetto che gli invitati e tutti quanti hanno assistito alla sfilata gli hanno dimostrato alla conclusone della stessa.

Lo stilista calabrese è stato completamente inghiottito dalla folla dei fans e dei amici che tra selfie e complimenti non gli hanno lasciato un attimo di respiro se non quando gli addetti ai lavori della Fiera hanno chiesto di lasciare lo stand che stava per chiudere. Uno spettacolo così genuino non si vedeva da un po’ anche a Milano.

Martedì 25 Febbraio 2025, è stata presentata la sua collezione Fall/Winter 25-26, “AGG on the road”, davanti a oltre 1200 ospiti. La sfilata, in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane, ha celebrato i 25 anni di carriera dello stilista calabrese, con una linea ispirata a una donna rock e anticonformista, amante delle moto.

In passerella, 38 look (24 donna e 14 uomo) hanno mostrato la maestria di Grande nell’unire l’eleganza dell’alta moda con lo spirito ribelle del mondo dei motori. Giubbotti, cappotti, mantelle e abiti in pelle, pelliccia e piume, nei toni del nero, rosso, avorio e marrone, hanno sfilato accanto a due moto da cross Honda originali degli anni ’80, simboli di “una mascolinità seducente e graffiante”.

Tra i capi cult, una mantella bianca ricamata con cristalli e paillettes ha catturato l’attenzione del pubblico, tra cui Sabrina Salerno, Arturo Mariani e Stefano Sala.

La collaborazione con Italiana Accessori srl ha arricchito i capi con decorazioni in strass e paillettes.

“Unire l’eleganza dell’alta moda italiana con la scelleratezza e la passione del motocross è una sfida entusiasmante”, ha dichiarato Anton Giulio Grande, che è anche Presidente della Calabria Film Commission.

