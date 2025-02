Capitale 2027, per Reggio Calabria sprint finale in audizione al MIC

(DIRE) Reggio Calabria, 26 feb. – “È andata oltre le aspettative, suscitando entusiasmo e grande interesse, l’audizione del Comune di Reggio Calabria per la fase finale della corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi a Roma per la presentazione della candidatura al ministero della Cultura. Il titolo scelto dalla città dei Bronzi è ‘Cuore del Mediterraneo’.

Una presentazione-evento che ha visto tra i testimonial intervenuti a sostegno della candidatura anche Santo Versace, imprenditore reggino, fratello di Gianni, simbolo della moda nel mondo; l’atleta paralimpica e senatrice Giusy Versace; la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni; e il cantautore Roberto Vecchioni.

A introdurre la delegazione reggina la giornalista Annalisa Cuzzocrea, presidente onorario del comitato promotore è il professore Andrea Riccardi. Nel suo intervento il sindaco Giuseppe Falcomatà ha raccontato il “lavoro corale che la città ha messo in campo in quella che più che una candidatura è stata un esempio di cittadinanza attiva”. “Un percorso – ha aggiunto – che ha coinvolto non solo le associazioni culturali, le istituzioni e le energie attive e positive del territorio, ma anche la città di Messina, le altre quattro città capoluogo calabresi, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, e gli altri 96 comuni dell’area metropolitana”.

Il primo cittadino ha inoltre introdotto la performance di Filippo Cogliandro, chef pluripremiato che si è opposto al giogo della ndrangheta, che ha accompagnato la giuria e gli spettatori in un vero e proprio viaggio tra i cinque sensi partito da un’eccellenza del territorio, il bergamotto, apprezzato attraverso il tatto e l’olfatto e poi trasformato da Cogliandro in una prelibatezza Cda gustare.

Ribandendo il claim della candidatura, Reggio Calabria cuore del Mediterraneo, Falcomatà ha ricordato che il capoluogo delle Stretto, una delle città più antiche al Mondo, “da tremila anni è crocevia di popoli, tradizioni, religioni diverse tra di loro che hanno dimostrato di poter convivere in pace e crescere insieme, contaminandosi positivamente gli uni con gli altri.

Noi siamo il frutto di questa contaminazione culturale, un luogo dove la diversità è fonte di ricchezza e nessuno è escluso mai. E proprio per questo sentiamo su di noi forte la responsabilità, in un momento storico in cui si alzano muri, si combatte tra fratelli e la diversità culturale è causa di conflitto, di rilanciare ostinatamente la necessità del dialogo e l’importanza della cooperazione, per giungere nuovamente e stabilmente ad una pace duratura”.

“E vogliamo farlo proprio noi che nel corso della nostra storia, anche recente, abbiamo vissuto guerre e conflitti e conosciamo bene le conseguenze del sangue versato. Siamo pronti quindi ad assumerci questa responsabilità – ha concluso Falcomatà – e vorremmo farlo attraverso una rivoluzione gentile, combattuta con l’unica arma possibile: quella della cultura”. (Mav/Dire) 17:07 26-02-25 (foto da repertorio)