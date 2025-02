L’inaugurazione della Pro Loco di Zagarise presieduta da Salvatore Tozzo diventa un evento di caratura internazionale grazie alla Mostra d’Arte Contemporanea allestita da Luigi Verrino

Immensa la soddisfazione dell’attivissimo sindaco Gallelli

È stato un evento storico di caratura internazionale quello vissuto nel borgo di Zagarise, ridente cittadina della Presila Catanzarese, in occasione dell’inaugurazione della Pro Loco, al Museo dell’Olio e della Civiltà Contadina, in Piazza dell’Emigrante. La cerimonia è stata presieduta dal sindaco Domenico Gallelli e, naturalmente, dal presidente della Proloco Salvatore Tozzo.

Presenti al tavolo dei relatori anche il presidente regionale Unpli Pippo Capellupo, il suo vice Domenico Cerminara che ricopre anche la carica di presidente della Pro Loco di Savelli, il presidente provinciale di Catanzaro Vitaliano Marino; in sala il presidente dell’Unpli Provinciale di Crotone Giovanni Fabiano. Al tavolo dei relatori oltre al presidente Salvatore Tozzo anche la giovanissima componente del direttivo, Leyla Morrone, ed il presidente Onorario Luigi Verrino grande artista e imprenditore.

Gremitissima la sala con esponenti delle Pro Loco di Albi, Magisano, Sersale, Pentone, Catanzaro, e le associazioni del territorio di Zagarise che il presidente Tozzo ha voluto ringraziare citandole: Avis Zagarise, centro Anziani, La Zagara, Asd Zagarise, Aps Asperitas; un saluto particolare ha rivolto al gruppo di Protezione civile di Zagarise presente in sala con la divisa ufficiale; ringraziamenti anche a Don Pietro Pulitanò parroco di Zagarise e agli esponenti della stampa. Numerose le presenze dei componenti che hanno costituito la Pro Loco. Il presidente Tozzo ha ringraziato l’intero Direttivo della Pro Loco Zagarise, che risulta così composto: Rosa Mauriello vice presidente, Francesco Catizzone segretario, Cristina Faragò tesoriere, e dai consiglieri Domenico Catalano, Beatrice Marcello, Leyla Morrone, Rita Morrone, Maria Raimondo. Presidente Onorario: Luigi Verrino. Il presidente Tozzo ha dato il benvenuto e ringraziato tutti, in modo particolare il primo cittadino. Il sindaco di Zagarise Domenico Gallelli, da parte sua, ha voluto prima ringraziare i componenti della Pro Loco ed in particolare l’architetto Tozzo per aver accettato con entusiasmo la carica di presidente.

Poi, nel suo breve ma come di consueto incisivo intervento, ha voluto elencare i tanti interventi che hanno permesso a Zagarise di avere numerosi contenitori culturali di pregio che ora “hanno bisogno di riempirsi di contenuti”. Dal Museo dell’Olio da poco rimesso in funzione e che ha ospitato l’evento, a Palazzo Parisi a poca distanza dal Museo e che ospita già una biblioteca all’avanguardia, con tanti volumi e – soprattutto – con otto postazioni fornite di computer, oltre alle sofisticate attrezzature per i tour virtuali su Zagarise.

E poi i Totem con la storia del Comune e le bellezze del territorio, fra i più suggestivi d’Europa. Gallelli e la sua Amministrazione puntano molto sulla Pro Loco appena costituita, perchè composta da persone con esperienza che in passato hanno operato e fatto parte di organizzazioni ed associazioni del luogo ma, soprattutto, da molti giovani carichi di entusiasmo e voglia di fare. Il sindaco Domenico Gallelli ha ricordato che a breve scadrà anche il bando di assegnazione di una struttura comunale di fronte al Museo, che ospiterà una nuova attività. I progetti sono tanti, tutti mirati a migliorare la vita del paese e ad attrarre turisti nella comunità.

Ha quindi ripreso la parola il Presidente Tozzo, indicando le linee guida della Pro Loco, che passeranno attraverso il coinvolgimento dei tesserati ma anche di tutti i cittadini, affinchè si possano organizzare eventi che esaltino le ricchezze e le potenzialità di Zagarise, di carattere culturale, ambientale, storico, enogastronomico, ed eventi legati alle tradizioni popolari. Ha esaltato il valore dei componenti del direttivo con una presenza giovanile importante, ringraziando ancora una volta l’amministrazione comunale per i propositi di collaborazione con la Pro loco.

La parola è quindi passata alla giovane Leyla Morrone, in rappresentanza del direttivo e dei tanti giovani presenti. Leyla si è detta entusiasta del clima creato con la nascita della Pro Loco, assicurando l’impegno suo e dei molti giovani presenti in sala. La nascita della Pro Loco ha avuto il merito di far credere in un futuro pieno di iniziative. Una delle quali sarà il Carnevale organizzato per il 2 marzo, insieme al Comune di Zagarise ed alle associazioni Centro Anziani, Avis, La Zagara e l’Asd Zagarise. Prima di passare la parola al presidente Onorario Luigi Verrino, l’arch. Tozzo ha voluto ringraziare sia il sindaco ed i suoi amministratori giunti al terzo mandato, che le associazioni per il coinvolgimento nell’evento del Carnevale.

Luigi Verrino, Zagaritano Doc, collezionista, fondatore del Museo Galleria Arte Spazio di Catanzaro, Maestro di arte e scultura che tanto ha fatto per la sua Zagarise, si è detto entusiasta della Pro Loco e della carica di Presidente Onorario invitando tutti i presenti, dopo il taglio della torta ed il goloso buffet che la Pro loco ha voluto offrire a tutti, a visitare l’allestimento della Mostra di Arte Contemporanea presso i locali di Palazzo Parisi, che lui stesso ha curato con la collaborazione del Comune di Zagarise.

Sono seguiti, dopo gli interventi del parroco Don Pietro Pulitanò e di Tonino Faragò, i contributi dell’Unpli rappresentati dal presidente e suo Vice Pippo Capellupo, Domenico Cerminara e del presidente provinciale Vitaliano Marino e del presidente Provinciale di Crotone Giovanni Fabiano. A margine dell’iniziativa, il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, ha voluto anticipare che Zagarise verrà coinvolta come protagonista nelle prossime edizioni della kermesse culturale.

Sui volti dei presenti si leggeva una evidente soddisfazione per quanto hanno avuto modo di ascoltare da parte dei relatori in questa splendida serata, curata nei minimi particolari dai componenti della Pro Loco nel Museo dell’Olio. Museo che sarà gestito dalla stessa Pro Loco, su specifica richiesta all’Amministrazione Comunale che l’ha concessa con entusiasmo.

Poi, tutti a visitare Palazzo Parisi e l’allestimento della Mostra. E qui lo stupore dei privilegiati visitatori in anteprima, in attesa dell’inaugurazione ufficiale della Mostra d’Arte Contemporanea, ha raggiunto l’apice fra le preziose opere di Salvador Dalì, Mimmo Rotella, Renato Guttuso, Omar, Enotrio, Apollonia, Mazzitelli, Zappino, Ligabue e di tanti altri artisti di caratura internazionale.

Sembrava un angolo del Metropolitan Museum of Art di New York, grazie alle opere messe a disposizione dal mecenate Luigi Verrino accompagnato per l’occasione dal nipote Luigi Verrino Junior, archeologo, giunto da Roma. Immensa la soddisfazione del sindaco di Zagarise Domenico Gallelli, della cittadinanza e dei numerosissimi visitatori venuti da fuori.

comunicato stampa