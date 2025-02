Partecipazione. Fidanza (FdI): avanti con storica battaglia Destra

(DIRE) Roma, 26 feb. – “L’approvazione in prima lettura alla Camera del DDL sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese è il compimento di uno storico percorso della Destra italiana che, per lunghissimo tempo durante la prima Repubblica e ancora all’inizio della seconda, ha presentato come prima PDL di ogni legislatura proprio quello per la concreta attuazione dell’art. 46 della Costituzione.

Grazie dunque al governo Meloni, al ministro Calderone, al gruppo di Fratelli d’Italia, all’intero centrodestra e a tutti gli altri parlamentari che lo hanno votato. Grazie soprattutto a chi ha tenuto vivo questo tema per decenni, ai dirigenti e militanti della destra sociale italiana, al sindacato nazionale prima CISNAL e ora UGL, alla CISL la cui raccolta firme ha stimolato l’urgenza di questo tema.

La collaborazione tra il capitale e il lavoro, tra l'impresa e i dipendenti, è un elemento fondamentale per rilanciare produttività e competitività, garantire salari equi e welfare aziendale a misura di lavoratore. Ora avanti tutta con una rapida approvazione anche al Senato". È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.