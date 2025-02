Pichetto: idroelettrico resti nazionale ma no a Golden Power

(DIRE) Roma, 26 Feb. – L’idroelettrico “è qualcosa di rilevante per il Paese, ha dato un contributo notevole a una minore importazione di gas”. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, intervenendo al convegno “Idroelettrico, un valore per l’Italia” alla Camera. Il ministro ricorda che “sono 50 anni che non facciamo invasi. E’ ormai una condizione di arretratezza. Gli invasi producono l’energia elettrica e fungono da accumulo dell’energia elettrica e in assenza ancora del nucleare dobbiamo fare leva sulla crescita delle rinnovabili.

Ma per fare questo dobbiamo riutilizzare in modo più efficace gli invasi che abbiamo e ammodernare le strutture storiche”. Infine il ministro affronta il nodo delle concessioni, su cui “non mi si dica golden power, la si può mettere ormai solo in situazioni particolari, se parliamo di grandi fondi finanziari non ci sta”. Ora, conclude, “non abbiamo possibilita’ di rinnovo con contrattazione, che puo’ essere una via. L’obiettivo è mantenere in mani nazionali e non in mani finanziarie il patrimonio idroelettrico, dobbiamo vederlo nel senso del forte interesse nazionale a rinnovare le concessioni in modo serio”. (Tar/ Dire) 10:42 26-02-25