Sanità. Stefani (Lega): Veneto di Zaia si conferma modello nazionale

(DIRE) Venezia, 26 feb. – “Le pagelle del ministero della salute premiano la sanità veneta. La nostra Regione è ancora una volta la migliore d’Italia, secondo l’ultimo monitoraggio dei Lea effettuato dal dicastero, rispondendo agli standard qualitativi richiesti in termini di prevenzione, organizzazione territoriale e cure ospedaliere. Complimenti al presidente Zaia e al lavoro svolto da medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari”. Così Alberto Stefani, vicesegretario federale della Lega e segretario della Liga Veneta.

Il Veneto “si conferma dunque modello nazionale: per la Lega non è una novità, motivo per cui abbiamo chiesto l’autonomia, proprio affinché le Regioni avessero uno sprint in più. Lo diciamo anche a chi a sinistra imputa i divari, anche oggi certificati dal ministero, all’autonomia che ancora non è stata attuata e che proprio con la riforma potremmo superare”. (Red/ Dire) 18:18 26-02-25 (foto da repertorio)